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Стругачев Константин Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стругачев
Имя
Константин
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
35798. СТРУГАЧЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ Моисеевъ. К. изъ сс.-посел. Нижнеудин. у., Больше-Мамырск. в., с. Громовскаго, 38 л., рд. въ г. Николаевѣ; — М. С. 1 уч. Читинск. О. С. (во 2 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 14 Марта 905. | 92 120247 1453 и 1629 У.

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