Панфилов Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панфилов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7440. ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 18 л, Ярославск. у, Спас-Ярыженск. в, д. Борисково. Ярославск Губсуд. Ст. 167, лиш. св 3 г. 4 м. и пор. пр 1 г. Исп. 18 июля 923.
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