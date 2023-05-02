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Болматов Иван Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Болматов
Имя
Иван
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130185. БОЛМАТОВЪ, ИВАНЪ АБРАМОВЪ. К. Вѣрнен. у., с. Казанско-Богородскаго, 65 л., рд. Липецк. у., Романовск. въ с. Частамѣ; — Вѣрнен. О. С. 17 Авг. 909, 134, 135, 2 ч. 1484 и 1492 У., арест. отд. 3 г. Исп. 6 Окт. 909.

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