Болматов Иван Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болматов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130185. БОЛМАТОВЪ, ИВАНЪ АБРАМОВЪ. К. Вѣрнен. у., с. Казанско-Богородскаго, 65 л., рд. Липецк. у., Романовск. въ с. Частамѣ; — Вѣрнен. О. С. 17 Авг. 909, 134, 135, 2 ч. 1484 и 1492 У., арест. отд. 3 г. Исп. 6 Окт. 909.
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