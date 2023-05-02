Фаттахов Нашафутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фаттахов
- Имя
- Нашафутдин
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12911. Фаттахов Нашафутдин, 39 л., Белебеевск. к., Шаранск. в., д. Чуваш-Тамьяновой. Главсуд-Башкирск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 2 г. 3 м. 20 д. П. в. з. с. 17 июня 926.
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