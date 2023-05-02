Тропин Федор Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тропин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12057. ТРОПИН ФЕДОР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 40 л., Сев.-Двинск. г., Никольск. р., Радюкинск. в. и д. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 4 г. 3 м. 3 д. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 20/ѴІІІ—24.
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