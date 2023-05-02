Ошмарина Наталья Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ошмарина
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7323. ОШМАРИНА НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА, 26 л., Усольск. у., Пожевск. в. Н. С. 2 уч. г. Костромы. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 апр. 923.
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