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Ошмарина Наталья Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ошмарина
Имя
Наталья
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
17 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7323. ОШМАРИНА НАТАЛЬЯ ЯКОВЛЕВНА, 26 л., Усольск. у., Пожевск. в. Н. С. 2 уч. г. Костромы. Ст. 180, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 апр. 923.

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