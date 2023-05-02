Дехоер Григорий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дехоер
- Имя
- Григорий
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3874. ДЕХОЕР ГРИГОРИЙ, 38 л., Вилюйск. у., Нюрьбинск. в., с. Кукакинского. Н. С. 3 уч. Вилюйск. окр. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 авг. 923.
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