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Дехоер Григорий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дехоер
Имя
Григорий
Дата исполнения приговора
18 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3874. ДЕХОЕР ГРИГОРИЙ, 38 л., Вилюйск. у., Нюрьбинск. в., с. Кукакинского. Н. С. 3 уч. Вилюйск. окр. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 авг. 923.

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