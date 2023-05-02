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Фотин Никифор Адрианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фотин
Имя
Никифор
Отчество
Адрианов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
Источник
Скан
Оригинальная запись
140629. ФОТИНЪ, НИКИФОРЪ АДРІАНОВЪ. К. Осинск. у., в. и с. Елова, 31 г.; — У. Чл. О. С. по Осинск. у. 5 Іюня 909, 170¹ и 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 909.

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