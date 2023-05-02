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Фаддеев Афанасий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фаддеев
Имя
Афанасий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
27 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
10228. ФАДДЕЕВ АФАНАСИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 42 л., Пермск. окр., Карагайск. р. Н. С. 17 уч. Пермск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 27/І—26.

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