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Ходаковский Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ходаковский
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
27 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
13127. Ходаковский Василий Федорович, 17 л., Приморск. г., Владивостокск. у., Сучанск. в., с. Мельники. Приморск. Губсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 27 мая 926.

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