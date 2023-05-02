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Никифоров Алексей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никифоров
Имя
Алексей
Дата исполнения приговора
26 август 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
5099. Никифоров Алексей, 17 л. Гр. Новоржевск. у. Бежаницк. в., д. Борлава; — Н. С. 5 р-на Холмск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 авг. 918.

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