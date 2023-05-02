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Куликов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7534. КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 41 г., В.-Уральск. у., Карагайск. в., с. Петропавловского. Н. С. 10 уч. Троицк. у. Ст. 194, лиш. св. 1 г. Исп. 2 ноября 923.

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