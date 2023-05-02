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Кривоногов Максим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривоногов
Имя
Максим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7053. КРИВОНОГОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ, 42 л., Нижегородск. г., б. Княгининск. у., д. Ракиты, Нижегородск. Губсуд, Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 5 окт. 923.

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