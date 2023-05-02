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Комаров Илья Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Илья
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6314. КОМАРОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 18 л., Тверск. у., Белекушальск. в., д. Денисово, Н. С. 10 р. Тверск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 6 м. и пор. пр. 2 г., Исп. 14 мая 923.

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