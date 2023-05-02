Бочек Генрих Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочек
- Имя
- Генрих
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143418. БОЧЕКЪ, ГЕНРИХЪ (ТЕОФИЛЪ) Юзефовъ. К. Ловичск. у., гм. Езіорко, д. Блендовъ, 14 л., рд. Блонск. у., въ гм. и пос. Жирардовъ; — Гм. С 4 окр. Блонск. у. 20 Авг. 908, 11 и 169 М., подъ ответствен. надз. отца. Исп. 11 Сент. 908.
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