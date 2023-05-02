Мустафин Мухэтдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мустафин
- Имя
- Мухэтдин
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 350
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 90006. МУСТАФИНЪ, МУХЭТДИНЪ (онъ же Ярмакъ). Сс.-посел. Коноваловск. в., Балаганск. у., 20 л., рд. въ д. Аялу, Барабинск. инородн. упр., Каинск. у.; — М. С. 6 уч. Каинск. у., 169, 4 п. 170 и 180 М., тюр. 1 г. Исп. 16 Авг. 907 (Вѣр.). | 903 89020 1455 У.
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