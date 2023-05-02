Артамонов Феоктист Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артамонов
- Имя
- Феоктист
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70839. Артамоновъ, Феоктистъ Николаевъ (онъ же Микульскій, Марьяненокъ, Микульевъ и Никуловъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Дисны, 49 л., рд. въ л. Кублищиной, Дисненск. у., Перебродск. в.; — З. Н. 2 уч. Дисненск. у., 16 и 170 М., тюр. 7 м. Исп. 20 Сент. 907. | 905 10638 1654 У. | 85 56903 1647 У. | 90 31653 1647 У. | 79 67899 172 У.
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