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Серебряков Илья Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серебряков
Имя
Илья
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
21 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
9010. СЕРЕБРЯКОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ, 20 л., Ижевск. у., Люкск. в., д. Шабердино. Вотск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 21 апр. 923.

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