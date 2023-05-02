Димитриев Егор Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Димитриев
- Имя
- Егор
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3918. ДИМИТРИЕВ ЕГОР ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Ишимск. у., Укрусск. в., с. Савина. Н С. 1 уч. Акмолинск. окр. Ст. 180 п. «в» лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 6 сент. 923.
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