Лашин Илья Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лашин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7940. ЛАШИН ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ, 22 л., Дергачевск. у., Осиново-Гайск. п., д. Столяры. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. ст. 202 ч. 1 н 208 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 7 окт. 923.
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