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Иванов Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5094. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 28 л., Вяземск. у., Митьковск. в., д. Рыжкова. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 116, лиш. св. 1 г. Исп. 16 мая 923.

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