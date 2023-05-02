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Ивкин Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивкин
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
17 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5241. ИВКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 29 л., Ардатовск. у., Макаловск. в. и с. б. Симбирск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 5 л. Исп. 17 июля 923.

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