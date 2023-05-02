Кочемайкин Григорий Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочемайкин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6836. КОЧЕМАЙКИН ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Ардатовск. у., Киржеманск. в., д. Игнатово, Н. С. 3 уч. Златоустовск. у., Ст. 94, лиш. св. 1½ г., Исп. 10 дек. 923.
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