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Кочемайкин Григорий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочемайкин
Имя
Григорий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6836. КОЧЕМАЙКИН ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Ардатовск. у., Киржеманск. в., д. Игнатово, Н. С. 3 уч. Златоустовск. у., Ст. 94, лиш. св. 1½ г., Исп. 10 дек. 923.

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