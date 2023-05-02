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Мохов Михаил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мохов
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4854. Мохов Михаил Григорьевич, 20 л. Гр. Ростовск. у. Щениковск. в., д. Спирки; —Н. С. Сухаревск. уч. Сокольническ. р-на г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 26 сент. 919.

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