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Кривенко Афанасий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кривенко
Имя
Афанасий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
12 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7038. КРИВЕНКО АФАНАСИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л., Ейск. отд., станицы Ново-Щербиновской, Кубано-Черноморск. Облсуд, Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 8 л. 10 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 12 авг. 923.

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