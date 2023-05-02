Шейкин Петр Андрианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шейкин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андрианович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8187. ШЕЙКИН, ПЕТР АНДРИАНОВИЧ, 30 л. Гр. Нижнеломов. у., Верхнеломовск. в., сл. Пушкарской; - Н. Сю 4 уч. Нижнеломовск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., по пост. С. 29 апр. 919 г. освоб. 3 янв. 909 г. врем. Воен. С. в г. Ново-Николаевске, 1632 У., кат. раб. 12 л. | предыдущая судимость 911 108508 242 У.
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