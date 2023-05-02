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Мареев Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мареев
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8740. МАРЕЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Подольск. у., Шебанцевск. в., д. Сидорихи. Московск. Губсуд. Ст. ст. 197, 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. в декабре 923.

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