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Русских-Саров Евгений Ивакович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Русских-Саров
Имя
Евгений
Отчество
Ивакович
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
11244. Русских-Саров (он же Сорокин) Евгений Ивакович (он же Василий Иванович), 29 л., Мелекесск. у., Озерск. в. и с. Ив.-Вознесенск. Губсуд. Ст. 1 ч. 91, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 14 окт. 926.

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