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Зеленцов Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зеленцов
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4925. ЗЕЛЕНЦОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 18 л., Краснококшайск. у., Арбельск. в., д. Куршы. Вятск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 2 г. Исп. 13 декабря 923.

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