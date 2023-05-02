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Зуев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5041. ЗУЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 30 л., б. г. Петрограда. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180а, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 октября 923.

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