Гукова Ефимья Моисеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гукова
- Имя
- Ефимья
- Отчество
- Моисеева
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46332. ГУКОВА, ЕФИМЬЯ МОИСЕЕВА. К. Канев. у., в. и с. Медвина, 35 л., рд. т. же у., въ в. и с. Исайкахъ; — М. С. 3 уч. Канев. окр., 177 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Мая 905.
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