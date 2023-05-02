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Турбаков Алексей Онисимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Турбаков
Имя
Алексей
Отчество
Онисимов
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 473
Источник
Скан
Оригинальная запись
154739. ТУРБАКОВЪ, АЛЕКСѢЙ ОНИсимовъ. К. Кунгур. у., в. и зав. Кыновскаго, 20 л., рд. Уфимск. у., въ в. и с. Осоргинскѣ; — Казан. С. П. 23 Сент. 909, 140, 149, 152 и 1 362 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 19 Нояб. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напач. въ 909 г. № 71753, пост. по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 908 г. № 138243.

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