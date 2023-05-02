Горн Эмилия Генриховна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горн
- Имя
- Эмилия
- Отчество
- Генриховна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14261. ГОРН, ЭМИЛИЯ ГЕНРИХОВНА, 30 л. Гр. Марксштадск. у., с. Красный Яр; — Р. Т. Трудком. обл. немц. Повол. Контр-революц. дейст., лиш. св. 2 г. условно.
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