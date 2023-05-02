Уткин Николай Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Уткин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 293
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10128. УТКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 19 л., Вышне-Волоцк. у., Парьевск. в. Н. С. 7 р. Вышне-Волоцк. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 8/І—26.
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