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Давыденко Иван Федосеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыденко
Имя
Иван
Отчество
Федосеевич
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
3677. ДАВЫДЕНКО ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ, 38 л., Климовичск. у., Шумяаск. в., д. Ташково. Забайкальск. Губсуд Ст. 64, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 25 сент. 923.

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