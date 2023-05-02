Осипова Пелагея Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7279. ОСИПОВА ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА, 20 л., Белебеевск. у., Шаранск. в , д. Байгильды. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 95, 180 п. п. ≪а≫ и ≪в≫, 185, лиш. св. 2 г. Исп. 29 ноября 923.
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