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Осипова Пелагея Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осипова
Имя
Пелагея
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7279. ОСИПОВА ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА, 20 л., Белебеевск. у., Шаранск. в , д. Байгильды. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 95, 180 п. п. ≪а≫ и ≪в≫, 185, лиш. св. 2 г. Исп. 29 ноября 923.

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