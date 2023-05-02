Румянцев Алексей Кузьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Румянцев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Кузьмин
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39712. РУМЯНЦЕВЪ, АЛЕКСѢЙ КУЗЬМИНЪ. К. Новохоперск. у, в. и с. Синявки, 37 л.; — М. С. 1 уч. Хоперск. окр. 14 л.; 16, 169, 170 и 170¹ М, по сов. съ приг. М. С. 1 уч. Хоперск. окр. отъ 19 и 14 Іюля 907 г. и Г. С. г. Царицына, отъ 6 Апр 907 г. и по слож. съ наказ. по приг. М. С. 1 уч. Хоперск. окр. отъ 22 Сент. 906 г. за отбытіемъ 3 м. въ тюр. на 12 м. Исп. 6 Апр. счит. ср. съ 13 Іюля 907 (Вѣр.). | 903 16606 170 М. | 901 23226 170¹ М, по сов. съ приг. напеч. въ 900 г. № 74486. | 902 90763.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.