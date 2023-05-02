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Дерман Петр Онисимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дерман
Имя
Петр
Отчество
Онисимович
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3862. ДЕРМАН ПЕТР ОНИСИМОВИЧ, 22 л., Архангельск. у., Местровск. в. Н. С. 1 уч. Котельническ. у Ст. 81г, лиш. св. 2 г. Исп. 10 окт. 923.

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