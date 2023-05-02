Дерман Петр Онисимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дерман
- Имя
- Петр
- Отчество
- Онисимович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3862. ДЕРМАН ПЕТР ОНИСИМОВИЧ, 22 л., Архангельск. у., Местровск. в. Н. С. 1 уч. Котельническ. у Ст. 81г, лиш. св. 2 г. Исп. 10 окт. 923.
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