Теркарапетянц Оганез Артемович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Теркарапетянц
- Имя
- Оганез
- Отчество
- Артемович
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29476. ТЕРКАРАПЕТЯНЦ, ОГАНЕЗ АРТЕМОВИЧ, 22 л. Гр. г. Душета; — Н. С. 4 уч. Екатерино-Дарск. отд. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 24 июня 920.
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