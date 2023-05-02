Домрачев Владимир Яквлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Домрачев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Яквлевич
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4033. ДОМРАЧЕВ ВЛАДИМИР ЯКВЛЕВИЧ, 22 л., Уржумск. у., Кичминск. в., д. Кешкино. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. ст. 97 ч. 2, 98, 109, 114а, лиш. св. 2 г. Исп. 21 ноября 923.
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