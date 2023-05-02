Домрачев Владимир Яквлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомрачев Владимир Яквлевич

Домрачев Владимир Яквлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Домрачев
Имя
Владимир
Отчество
Яквлевич
Дата исполнения приговора
21 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4033. ДОМРАЧЕВ ВЛАДИМИР ЯКВЛЕВИЧ, 22 л., Уржумск. у., Кичминск. в., д. Кешкино. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. ст. 97 ч. 2, 98, 109, 114а, лиш. св. 2 г. Исп. 21 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.