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Зотов Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зотов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
19 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
3497. ЗОТОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 26 л., Рязанск. г., б. Даньковск. у., Долговск. в., д. Стрекаловки. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 108, 109, 112, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 19/ІІ—24.

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