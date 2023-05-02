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Соколов Иван Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколов
Имя
Иван
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
24 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
35621. СОКОЛОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. Цех. г. Иркутска, 17 л.; — Иркутск. С. П., 139, 152, 2 ч. 1459, 1630, 1632 и 1 ч. 1634 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 24 Янв. 905.

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