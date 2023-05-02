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Елисеев Петр Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елисеев
Имя
Петр
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
24 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
14851. ЕЛИСЕЕВ, ПЕТР КОНДРАТЬЕВИЧ, 37 л. Гр. Михайловск. у., Токаревск. в. и с; — Н. С. Черкизовск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 24 янв. 920.

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