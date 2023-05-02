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Еремеев Никита Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еремеев
Имя
Никита
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
18 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4428. ЕРЕМЕЕВ НИКИТА ИЛЬИЧ. 56 л., Сызранск. у., Самайкинск. в. д. Троицк-Сунвура. Н. С. 8 уч. Сызранск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 18 янв. 923.

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