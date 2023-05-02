Шевернина Анна Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевернина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11967. ШЕВЕРНИНА, АННА ФЕДОРОВНА, 28 л. Гр. Ефремовск. у., Сергиевск. в., д. Любимовки; — Н. С. Хамовническ. р. г. Москвы. Выгонка самог., лиш. св. 3 г. и штр. 50. 000 р. Исп. 25 июня 920.
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