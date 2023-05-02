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Климов Василий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Климов
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
6010. КЛИМОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 35 л., Ардатовск. у., Сновицк. в. и д., Тверск. Губсуд, Ст. ст. 109, 114 ч. 2 и 128, лиш. св. и пор. пр. 4 г., Исп. 2 дек. 923.

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