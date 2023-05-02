Оганесов Кегам Карапетов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оганесов
- Имя
- Кегам
- Отчество
- Карапетов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85657. ОГАНЕСОВЪ, КЕГАМЪ КАРАПетовъ, 24 л. Лиш. вс. пр., рд. въ г. Александрополѣ; — Одесск. С. П., 5 Мая 911, 114, 121, 183, 152¹, 9 и 2 ч. 312 У. и У. о сс., по слож. съ наказ. по приг. Кавказск. Воен.-О. С. отъ 10 Янв 908 г. (150 и 2 ч. 1454 У. и Воин. У., каторж. раб. безъ срока), увелич. содерж. въ отрядѣ испыт. на 1 м. Исп. 7 Іюня 911.
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