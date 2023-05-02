Ренхерт Андрей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ренхерт
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8206. РЕНХЕРТ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 41 г., Камышинск. у., с. В.-Грязнухи. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. ст. 108, 113 ч. 2, лиш. св. 1 г. 28 д. Исп. 3 дек. 923.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно