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Ренхерт Андрей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ренхерт
Имя
Андрей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8206. РЕНХЕРТ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 41 г., Камышинск. у., с. В.-Грязнухи. В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр. Ст. ст. 108, 113 ч. 2, лиш. св. 1 г. 28 д. Исп. 3 дек. 923.

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Дата смерти
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Неизвестно

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