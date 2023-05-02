Чендров Тимофей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чендров
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141114. ЧЕНДРОВЪ, ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Усть-Медвѣдицк. окр., в. и сл. Михайловки, 21 г.; — С. М. С. Усть-Медвѣдицк. окр. 22 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 23 Сент. 909.
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