Щеголева Анастасия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеголева Анастасия Степанова

Щеголева Анастасия Степанова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щеголева
Имя
Анастасия
Отчество
Степанова
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 536
Источник
Скан
Оригинальная запись
34448. щеголева, Анастасія степанова (она же Воробьева). К. Вышневолоцк. у., Ящинск. в., д. Теремсовой, 42 л., рд. т. же у., Холохоленск. в., въ д. Черной Грязи; — Г. С. г. Вышняго Волочка, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 29 Дек. 908.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.